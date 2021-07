Municípios do Piauí vão receber incentivo de R$1,50 por pessoa vacinada contra Covid-19

Os municípios piauienses devem receber um incentivo no valor de R$1,50 por cada dose de vacina contra a Covid-19 aplicada na população registrada pelas gestões municipais nos sistemas de informação, o SI-PNI. A proposta foi apresentada pelo Governo do Piauí, através da Secretaria de Estado da Saúde, e aprovada em reunião da Comissão Intergestora Bipartite (CIB), realizada no último dia 08 de junho.



A proposta visa aumentar a agilidade do registro das doses já aplicadas pelos municípios, apresentando para a população e para os órgãos com interesse no tema informações mais atualizadas sobre o andamento da imunização da população.



(Foto: Divulgação/Sesapi)

O incentivo deve ser disponibilizado a partir da data da publicação da resolução e será válido para os registros efetuados no prazo de 30 dias após a publicação. O Secretário de Estado da Saúde, Florentino Neto, destaca que a medida vai ser benéfica para todo o trabalho de imunização que já vem sendo realizado em todo o estado, reforçando ainda mais esse registro de informações mais confiáveis.



“Nós destacamos aqui que essa medida visa ampliar o registro fiel de informações do andamento da imunização piauiense contra a Covid-19. Um registro mais fiel da realidade permite a tomada de decisões que se adequem melhor ao momento do estado no campo da imunização, além de outros pontos como a própria informação para a população entender como seguem os nossos esforços nessa árdua batalha”, explica o secretário.



Cristiane Moura Fé, Diretora de Vigilância em Saúde, explica que será feito uma análise do período de 30 dias a partir da data de publicação da resolução da CIB, sendo encaminhado o incentivo para os 224 municípios referente aos registros feitos dentro do prazo de 30 dias.



“Faremos esse corte para analisar a quantidade de registros feitos por cada município e podermos repassar corretamente o incentivo acordado na reunião da CIB. Será um apoio para os municípios atualizarem fielmente seus dados de vacina e assim possibilitar o governo do estado traçar novas estratégias baseados em dados atualizados”, destaca a diretora.



