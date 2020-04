Município de Bocaina registra o fenômeno do arco-íris duplo

O fenômeno do arco-íris duplo foi registrado da tarde de segunda-feira, 20 de abril, no município de Bocaina, na microrregião de Picos. A cidade fica localizada a cerca de 330km da capital, Teresina.



Segundo o climatologista Werton Costa, o arco-íris é formado quando a luz solar é fracionada no interior de minúsculas partículas de água, em suspensão no ar. “O fenômeno acontece quando existem várias partículas de água - como se fosse um chuvisco - flutuando no céu, que são atravessadas pelos raios do sol, de tal forma que a luz solar branca é dividida em vários espectros luminosos manifestando as cores do arco-íris".





Adriana Magalhães