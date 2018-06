Multidão derruba outdoor do Bolsonaro e confusão vai parar na delegacia

Cerca de 100 pessoas se envolveram em uma confusão generalizada na tarde de ontem (05) na cidade de Bom Jesus, localizada a 604 km de Teresina, após um grupo de pessoas derrubarem um outdoor do pré-candidato à Presidência Jair Bolsonaro. A confusão teria começado após militantes do movimento LGBT, que vinham da cidade de São Paulo com destino à capital piauiense, derrubarem o outdoor com a frase “É melhor Jair se acostumando”, afixado por apoiadores do político.

Segundo o delegado titular de Bom Jesus, Aldely Fontenele, um grupo de apoiadores do Bolsonaro teria tentado impedir a derrubada do letreiro, o que acabou gerando uma confusão que envolveu mais de 100 pessoas. Devido à proporção dos fatos, a Polícia foi acionada para tentar apaziguar a situação e todos os envolvidos foram conduzidos à delegacia do município.





Devido aos ânimos exaltados, algumas das pessoas envolvidas na confusão chegaram a trocar empurrões e duas delas chegaram às vias de fato. “Eles começaram um bate-boca. Inclusive, um médico apoiador do Bolsonaro chegou a ‘sair nos tapas’ com o motorista do ônibus”, conta o delegado.

O delegado relata que tentou convencer os envolvidos a chegarem a um denominador comum para minimizar os danos. No entanto, por falta de diálogo entre as partes, foi lavrado um termo circunstanciado de ocorrência pelo crime de danos materiais. O prejuízo estimado pela destruição do letreiro gira em torno de R$ 8 mil. “Como eram muitas pessoas envolvidas, nós identificamos apenas o representante da comitiva como autor do ato”, informa o delegado.

Para o delegado Aldely Fontenele, a confusão é apenas uma prévia do que será as eleições 2018. “Eu nunca tinha visto algo assim, parecia um campo de guerra. Pelo que me parece as eleições deste ano vão ser bastante acirradas”, conclui.

O caso foi encaminhado à Delegacia Geral de Polícia Civil que dará prosseguimento aos procedimentos legais cabíveis.

Nathalia Amaral