Mulheres lideram redações nota 1.000 do Enem de 2019

No Piauí, duas estudantes tiraram nota 1000 na redação Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019. Das 53 redações que tiraram nota máxima, Vitória Castro e Letícia Islavia estão entre as 32 mulheres.

Os autores dos textos com avaliação máxima têm idades que variam de 16 a 28 anos. São de três regiões do país, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste, espalhados por 15 estados e o Distrito Federal. São elas:



Alagoas (2); Bahia (1); Ceará (6); Distrito Federal (2); Espírito Santo (1); Goiás (4); Maranhão (1); Mato Grosso do Sul (1); Minas Gerais (13); Paraíba (1); Pará (2); Pernambuco (1); Piauí (2); Rio Grande do Norte (6); Rio de Janeiro (6); São Paulo (4).

O tema da redação de 2019, surpreendeu a todos a “Democratização do acesso ao cinema no Brasil”, foi criticada por estudantes e professores. O texto deveria ser do tipo dissertativo-argumentativo, com até 30 linhas, desenvolvido a partir da situação-problema proposta e de subsídios oferecidos pelos textos motivadores.

Nota zero – Redações com menos de sete linhas recebem nota zero, assim como as que reproduzem integralmente trechos dos textos motivadores e de itens do Caderno de Questões.

Enem – O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) avalia o desempenho escolar ao final da educação básica. Vinculado ao Ministério da Educação (MEC), o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) aplica as provas desde 1998. Hoje, o Enem é o segundo maior exame do mundo de acesso à educação superior. Os resultados permitem, ainda, o desenvolvimento de estudos e indicadores educacionais.

Sandy Swamy