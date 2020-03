Mulheres de Visão visitam o Sistema O DIA para falar sobre acessibilidade

Um grupo de 14 mulheres que participam do Projeto Mulheres de Visão da Escola Comradio visitaram o Sistema O DIA ontem (4) para conhecer o processo da notícia e ensinar formas de acessibilidade dentro do jornalismo. O projeto busca a formação de mulheres com deficiência visual para que elas sejam empreendedoras.

Além disso, as mulheres procuram mostrar que têm limitações, mas possuem capacidades através do conhecimento para fazer qualquer atividade. Pois, mesmo não vendo com os olhos, elas enxergam muito além.

Denise Silva, de 25 anos, tem cegueira total por consequência de uma meningite na infância. Atualmente, ela é estudante do sexto período do curso de Serviço Social em uma faculdade particular da Capital. Denise já está estagiando e pretende seguir a profissão, além de fazer parte do projeto da Comradio.



“Como eu era criança, tinha 10 anos, consegui me adaptar de forma mais natural, mas teve momentos ruins. Hoje uma das maiores dificuldades é o preconceito das pessoas, pela falta de humanidade”, diz Denise Silva.

Na faculdade, a estudante conta com o apoio dos amigos e professores que fornecem material em formato digital, facilitando o acesso, pois Denise consegue fazer a leitura através de leitores de tela de computador e celular.

Para a servidora, sua maior dificuldade são as ruas e calçadas esburacadas, os postes que ficam nas calçadas, e o piso tátil que, em locais públicos, esbarra em lixeiras, placas e postes.

Sandy Swamy, do Jornal O Dia