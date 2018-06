Mulher morre com perna esmagada por ônibus em acidente no litoral

Uma mulher de 28 anos morreu após ter a perna esmagada por um ônibus de turismo na BR- 343, entre os municípios de Parnaíba e Luís Correia, no litoral o Estado. A vítima foi identificada como Geiza Maria Veras e, na hora do acidente, pilotava uma Pop 100. O caso ocorreu no início da manhã deste sábado (09).

Segundo a Polícia Militar, uma caminhonete estava prestes a atravessar a ponte quando freou por conta de uma carroça que vinha em sua frente. Com a freada, Geiza colidiu com a traseira do veículo e caiu no meio da pista. A mulher acabou ficando entre as duas vias da BR e um ônibus de turismo, que vinha no sentido contrário, não conseguiu frear a tempo, passando por cima da motocicleta e da perna da vítima.

A Polícia informou que a jovem ficou gravemente ferida, mas não morreu no local. Ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Samu e encaminhada ao Hospital Regional de Parnaíba - Heda. No entanto, ela não resistiu aos ferimentos, falecendo logo depois.

Nayara FelizardoLucas Albano