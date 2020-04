Mulher morre após colisão frontal entre caminhonetes na BR-316

A Polícia Rodoviária Federal do Piauí (PRF-PI) registrou um grave acidente no final da tarde de ontem (25) na altura do quilômetro 178 da BR-316, próximo ao município de Valença. Uma mulher de 42 anos cujo nome não foi divulgado pela polícia morreu após bater de frente a caminhonete que conduzia com um carro que vinha em sentido contrário. Segundo a perícia, o veículo dela, uma S10, foi colhido por uma Nissan Frontier que apresentou problema mecânico em uma das rodas e invadiu a pista contrária.



Além dela, também estava na S10 uma outra mulher de 52 anos que sofreu lesões graves. Já a Nissan Frontier era conduzida por um homem de 46 anos que também ficou gravemente lesionado. Ele levava um outro senhor de 45 anos e um jovem de 18 anos. O primeiro sofreu lesões leves, mas o rapaz saiu gravemente ferido.

PRF, Corpo de Bombeiros e SAMU estiveram no local para prestar socorro às vítimas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, chovia no momento do acidente e a pista estava molhada. A vítima fatal morreu ainda no local e os demais passageiros foram encaminhados para o Hospital Regional de Elesbão Veloso.

Por conta do ocorrido, a pista daquele trecho da BR-316 ficou totalmente interditada por quase três horas, sendo liberada por volta das 19 horas.

Maria Clara Estrêla