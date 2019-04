Mulher empenha celular para comprar drogas e denuncia traficante por “golpe”

A Polícia Militar registrou um caso atípico em São Miguel do Tapuio, município localizado na região Centro-Norte do Estado. Uma mulher identificada apenas como Aline foi até o quartel da PM para denunciar um homem, reconhecido somente por “Cicinho”. Segundo ela, o homem teria lhe aplicado um golpe e ficado com seu aparelho celular, mesmo após o pagamento da dívida.



De acordo com a Polícia Militar, a denunciante se apresentou no quartel como uma usuária de drogas. Em depoimento, ela contou que comprou o entorpecente com Cicinho e por não ter dinheiro no momento deixou o celular como garantia de pagamento. Porém, quando Aline o procurou para quitar a dívida de R$ 50 reais, o homem não devolveu o aparelho eletrônico.



Material apreendido na residência do suspeito. Foto: Divulgação/PM

Mediante a denúncia e as informações da possível localização do suspeito, a PM se dirigiu até o local. Ao perceber a proximidade da polícia, Cicinho correu e conseguiu fugir da guarnição. Até o momento, o homem continua foragido. Ele já possui duas autuações por tráfico de drogas.

Na residência foram apreendidos três aparelhos celulares, três motocicletas sendo uma com aviso de furto, uma pequena quantidade de maconha e munições de revólver calibre 38, além de outros objetos. Todo o material apreendido foi levado para o Departamento de Polícia de Castelo do Piauí.

Maria Clara EstrêlaGeici Mello