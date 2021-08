Mulher em trabalho de parto é socorrida pela PRF após ambulância apresentar falhas

A gestante Maria Ângela, de 20 anos, estava em trabalho de parto, quando a ambulância que a levava para a maternidade de Teresina teve problemas mecânicos. A mulher, que vinha de Uruçui, perdia muito sangue e corria risco de vida. O casal estava com receio de não chegar a tempo no hospital, mas Maria foi socorrida por uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Os policiais faziam fiscalização de rotina no trecho da BR-343, neste domingo (08), por volta das 16:30, quando avistaram a ambulância estacionada por motivo de pane mecânica. A paciente estava em trabalho de parto avançado e sentia muitas dores. A família então pediu auxílio a equipe, que prontamente iniciou o deslocamento de emergência até o Hospital Público Tibério Nunes, em Floriano.

(Foto: Divulgação/ODIA)

O trajeto foi realizado em segurança e a família chegou em tempo hábil da mãe ser atendida no hospital. Devido ao avançado estágio do trabalho de parto, poucos minutos após a chegada na maternidade, nasce a pequena Alane, com apenas sete meses.



A Polícia Rodoviária Federal reitera o compromisso em prestar apoio à sociedade. “A nossa missão é promover a prosperidade da Nação garantindo a segurança pública e a mobilidade no Brasil.”

Em casos de emergência e necessidade de apoio, a PRF dispõe do telefone de emergência 191. O atendimento é 24h por dia, todos os dias da semana.

