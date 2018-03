Mulher morre após ser atropelada por ônibus escolar em Campo Maior

Um grave acidente envolvendo um ônibus escolar resultou na morte de uma mulher na cidade de Campo Maior, norte do Piauí. O fato aconteceu nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (23), na BR-343, no trecho conhecido como “boca do inferno”. A vítima estava de bicicleta. Ela foi identificada como Vilmar Rodrigues, de 44 anos.





Foto: Campo Maior em Foco

De acordo com informações da Polícia Militar, o ônibus transportava crianças para uma escola da região. Ao dobrar na rua, o condutor do veículo, que não foi identificado, não viu a ciclista e acabou atropelando e esmagando a mulher. “O motorista prestou os primeiros socorros, acionou o Samu e, para que as crianças não presenciassem a cena, levou elas caminhando até a escola”, disse a tenente Juliane Vilela.

O Samu conseguiu retirar a vítima, que estava presa à roda do veículo, e a encaminhou ao hospital da cidade. Mas, devido a uma hemorragia, a mulher veio a óbito. O motorista do veículo se apresentou à polícia para prestar depoimentos sobre o acidente.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi ao local. Por causa do acidente, a BR-343 ficou parcialmente interditada.





Nayara FelizardoGeici Mello