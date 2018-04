Mulher de 47 anos morre em acidente na BR 343

Na noite desta quarta-feira (11), por volta das 18h, uma mulher de 47 anos de idade morreu em uma colisão entre um automóvel e um moto na BR 343, na altura do quilometro 258, na cidade de Campo Maior, a 84 Km ao Norte de Teresina.



Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF-PI) a senhora, de iniciais M.D.D.O.C, pilotava a moto modelo Biz, de placa LWM-0266/PI, quando foi atingida na traseira por um carro. Com o impacto da batida, a vítima se desequilibrou, caiu da motocicleta e não resistiu aos ferimentos, morrendo ainda no local.

De acordo com a PRF, o motorista que colidiu contra a senhora fugiu do local do acidente sem prestar socorro e seu carro e identidade ainda não foram identificados.

Maria Clara EstrêlaLucas Albano