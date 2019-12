Mulher dá à luz dentro de ônibus no litoral do Piauí

Uma mulher entrou em trabalho de parto e deu à luz a um bebê dentro de um ônibus no litoral do Piauí. Cibele Paulino da Silva saiu da cidade de Cajueiro da Praia para realizar exames em Parnaíba. No trajeto de 68 km, a mulher começou a sentir dores.

O desespero diante da situação levou o motorista do ônibus a aumentar a velocidade. Já em Parnaíba, o condutor seguiu para a sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

A equipe de plantão da noite anterior estava de saída, por volta das 7h, quando recebeu o chamado para o atendimento. Os profissionais de saúde encontraram a mãe em trabalho de parto. O SAMU de Parnaíba informou que não houve tempo para a mulher ser encaminhada para a maternidade e o parto foi concretizado dentro do próprio ônibus.

Logo depois, a mãe e o bebê, que passavam bem, foram transferidos na ambulância do SAMU para o Hospital Estadual Dirceu Arcoverde. Esse é o segundo filho de Cibele.

Otávio Neto