Mulher cai em golpe de aplicativo clonado e perde R$ 1,2 mil em Teresina

A atendente de telemarketing Ravena Rodrigues Silva, de 35 anos, de Teresina, perdeu nessa sexta-feira (02) R$ 1230,00 após cair em um golpe de aplicativo de mensagens clonado.



Segundo informação do boletim de ocorrência, a vítima recebeu uma mensagem de celular de Tatiana Sousa – que teve aplicativo clonado – solicitando transferência via pix para conta da suspeita.

Foto: Agência Brasil

Ravena não estranhou porque já conhecia Tatiana Sousa, que é sua amiga, e tinha o número dela registrado nos contatos do telefone. No mesmo momento, realizou a transferência no valor de R$ 1230,00 para conta de Nathaly Silva Dos Santos, que mora em São Paulo, e está sendo acusada do golpe.

Após concluir a ação, Ravena recebeu a informação da amiga de que teria caído em um golpe e ela pediu, em uma rede social, para que não fosse feita nenhuma transferência porque o seu número havia sido clonado.

Nathaly Santos está sendo investigada pela Polícia Civil. Ela teria usado o aplicativo de mensagens da vítima para pedir outras transferências a amigos e parentes próximos.

Tatiana, por sua vez, registrou o caso no Distrito Policial de Luís Correia, onde está no momento. “O sentimento é de revolta. Eu fiquei desesperada na hora, pois uma criminosa estava se passando por mim. Eu não peço dinheiro a ninguém por WhatsApp, mas infelizmente a Ravena caiu no golpe. Já tomamos as providencias e queremos que a criminosa pague pelo crime”, disse Tatiana ao Portal O Dia.com.

