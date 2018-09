MPPI faz operação em 3 cidades do PI contra desmatamento da Mata Atlântica

Três municípios piauienses estão entre os alvos de uma operação do Ministério Público do Piauí contra o desmatamento da Mata Atlântica. A ação, que acontece simultaneamente em mais 14 estados brasileiros busca punir os responsáveis por crimes ambientais e cobrar a reparação dos danos. A ação foi denominada de “Mata Atlântica em Pé”.

No Piauí, ela ocorre em Teresina, União e Parnaíba. Hoje o foco foi a Capital piauiense, mas nesta terça-feira (11), a operação segue para o interior e o litoral. A ação conta com a participação de polícias ambientais e órgãos públicos da área, é realizada pelos MPs do Piauí, Ceará, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, Bahia, Sergipe, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte.

Foto: Leonardo MIlano/ICMBio

O bioma da Mata Atlântica está presente em 17 estados brasileiros e cobre cerca de 13% do território nacional, onde vivem aproximadamente 140 milhões de pessoas, que dependem das múltiplas funções ambientais da Mata Atlântica. Apesar disso, continuam ocorrendo desmatamentos em toda a sua extensão.

De acordo com o MP, a iniciativa busca a proteção e a recuperação do bioma a partir da identificação das áreas degradadas nos últimos anos e dos responsáveis pelas agressões, para cobrar a reparação dos danos e outras medidas compensatórias.

Segundo o Ministério Público do Piauí, os resultados da operação serão apresentados no início da tarde do dia 13 de setembro. No Piauí, o Centro de Apoio Operacional de defesa do Meio Ambiente coordena as tarefas e vai sistematizar os resultados das fiscalizações.

