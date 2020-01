MP ingressa ação por irregularidades no Hospital Infantil Lucídio Portela

O Ministério Público do Piauí (MP-PI) ingressou, através da 12º promotoria de Justiça, uma ação civil pública contra o Governo do Piauí por irregularidades no sistema de prevenção contra falta de energia elétrica no Hospital Infantil Lucídio de Portela (HILP), em Teresina. A ação, aconteceu depois de uma queda de energia que durou cerca de 13 horas no hospital.



O MP informou que acompanha desde 2015, as normas de segurança contra quedas de energia no hospital. Nesse período, a entidade constatou defeitos no quadro de força e no gerador além da não existência de contrato com uma empresa qualificada para manutenção preventiva do hospital.

Hospital Infantil. Foto: Ascom

Em 2017, o Corpo de Bombeiros foi acionado e também constatou diversas irregularidades no local. Ainda segundo o MP-PI, o hospital infantil mantém contratos com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí (CREA-PI), mas que esses também estariam irregulares.

Conforme a ação, as ocorrências de falhas no fornecimento de energia em um dos principais hospitais da rede pública de assistência infantil, colocam em risco a integridade física dos ocupantes, em especial dos pacientes.

O MP-PI solicitou uma reforma completa no sistema elétrico do hospital infantil, uma apuração das irregularidades contratuais com o CREA-PI e intimou o Secretário de Saúde, Florentino Neto, e o diretor do HILP, Vinícius Pontes, para cumprimento da decisão.

O diretor do hospital, Vinícius Pontes, já havia informado à imprensa que o hospital está em reforma e, que no dia da falta de energia, os geradores mantiveram todos os equipamentos essenciais do hospital funcionando.

Na terça-feira (07), um aparelho pegou fodo dentro da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Lucídio de Portela depois que a energia caiu no início da madrugada. No incidente, ninguém ficou ferido.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia