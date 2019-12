Motoristas reclamam por não ter local de descanso nos terminais

Os terminais de ônibus em Teresina são frequentemente motivo de reclamação de moradores. Na última sexta-feira, 20, motoristas do terminal do Zoobotânico paralisaram as atividades reivindicando melhorias na infraestrutura do local, tanto para os trabalhadores quanto para os usuários do transporte.



De acordo com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Rodoviários no Estado do Piauí (SINTETRO), Fernando Feijão, as reclamações são sobre um único sanitário que é dividido com os usuários e a sala dos operadores onde os motoristas comem.

“Criaram um sistema de terminal e esqueceram dos trabalhadores, colocaram uma situação que não dá o mínimo de conforto e dignidade para os trabalhadores. Nós não temos banheiros, não temos locais para fazer um lanche, temos que ficar dentro da sala do operador. Ainda colocam no terminal de integração, os ônibus alimentadores”, diz Fernando Feijão.

O presidente afirmou ainda que não há programação para outras manifestações, o momento agora é de negociação. “Quando a gente vem fazer uma manifestação dessa, já fizemos várias reuniões com o consórcio, a prefeitura e a Strans”, explica Fernando Feijão.

A Crislanni Oliveira é Radiologista e pega ônibus diariamente para ela o sistema Integra The não funciona para a população. “A linha para os bairros é de péssima condição, não tem ar condicionado, são superlotados e quando a gente chega são 4 ônibus de bairros, para um ônibus de integração, é um sistema péssimo”, fala Crislanni Oliveira.

Já a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (STRANS) informa que o local de apoio para os motoristas de terminais é de responsabilidade das empresas de ônibus. E que já fez melhorias atendendo a solicitação de motoristas com a colocação de ar condicionados e moveis adequados para fazer as refeições. Disseram ainda que os terminais têm bebedouros e os banheiro embora sejam de uso coletivo, recebem manutenção e estão adequado ao uso.

Nathalia AmaralSandy Swamy