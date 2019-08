O transporte coletivo de passageiros viabiliza milhares de deslocamentos diariamente permitindo que as pessoas cheguem ao trabalho para estudar e/ou para o lazer. Um serviço essencial e que também movimenta a economia.



Para o melhor funcionamento do sistema de transporte urbano, formado por centenas de colaboradores, estes passam por atualização periódica em diversas áreas, como elétrica, emergência e acessibilidade.

“Sempre buscamos aprimorar os serviços prestados à população no sistema de transporte coletivo de passageiros. Dentro da programação, os colaboradores do sistema de transporte passam periodicamente por atualizações e campanhas de conscientização. A capacitação aumenta a eficiência no trabalho e a melhoria do atendimento à população”, afirmou o diretor do SETUT, Marcelino Lopes.

Motoristas e cobradores são 43% do público em cursos do SEST SENAT. (Foto: Divulgação)



O Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SEST SENAT) realiza uma série de cursos aos trabalhadores. Em 2019, cerca de 43% dos alunos dos cursos realizados eram colaboradores do transporte de passageiros urbano de Teresina.

“É um público que participa dos cursos, principalmente pela responsabilidade que eles têm com a população. Em sala de aula, nós conseguimos mostrar o tamanho da responsabilidade que eles possuem de transportar as pessoas, incluindo as que têm necessidades especiais. Todos participam e ao final passam por uma avaliação, como uma forma de aliar a teoria e a prática”, explicou o instrutor do Sest Senat, José Alberto.

O cobrador Antônio Luís dos Santos, que atua na função há quase 30 anos conta que sempre participa dos cursos. “Cada vez estamos aprendendo mais. E estamos fazendo o curso com ênfase em acessibilidade. Isso no dia a dia ajuda bastante, já que sempre estamos escalados em um carro, aprendendo tudo e quando somos mudados de carro, temos que aprender a manusear a plataforma do veículo para melhor atender a população que precisa ter acesso ao transporte”, contou o Antônio Luís.

Já o cobrador Vagner Araújo contou sobre um dos seus aprendizados. “Sempre quando tem esses cursos, eu gosto de participar. Eu acho muito importante. A gente aprende algo diferente. Nesse curso, por exemplo, aprendi também mais sobre a referência que os deficientes visuais utilizam no chão para orientação. Isso é importante no nosso trabalho e na nossa vida”, ressaltou.

E independente do período de atuação é importante estar se atualizando. “Sempre participo das aulas. Elas são importantes, porque sempre ficamos atualizados. Essas aulas sobre acessibilidade ajudam a facilitar o nosso dia a dia na execução do nosso trabalho. Já fiz curso também de elétrica, emergência e outros”, disse Fernando Augusto, que atua há quatro anos como cobrador.

Da Redação