Motoristas e cobradores elaboram plano para evitar demissões em massa

Após a demissão e suspensão de salários de mais de 100 profissionais de diferentes empresas de transporte coletivo na cidade de Recife, em Pernambuco, o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Rodoviários no Estado do Piauí (Sintetro) já busca alternativas para evitar situação semelhante. As demissões em Recife teriam ocorrido devido à redução da demanda por ônibus por causa do isolamento contra o coronavírus.

O presidente do Sintetro, Fernando Feijão, conta que o sindicato já se reuniu com representantes do Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos de Passageiros de Teresina (Setut) e da Prefeitura de Teresina em busca de um acordo, de forma a manter os empregos dos profissionais.

“A preocupação é geral de todo mundo, pois sem arrecadar, sabemos que não tem como os empresários pagarem. Mensalmente, a Prefeitura repassa um subsídio aos empresários, e também estamos buscando que o Governo Federal faça a parte deles, aguardando alguma medida provisória que possa garantir salários para esses trabalhadores pelo menos por dois meses”, conta Fernando Feijão.



Trabalhadores temem perder o emprego devido à redução de demanda durante a pandemia - Foto: Arquivo O Dia



O representante do sindicato destaca que este ainda é um momento de negociações e que, até sexta-feira (3), devem ser apresentadas as propostas de um plano de ação. Contudo, está sendo avaliada a possibilidade de manter o funcionamento da frota que está circulando atualmente, em caráter de revezamento, de forma a contemplar o maior número de profissionais possíveis. Além disso, está sendo discutida a possibilidade de férias coletivas.

“Garantir o emprego de todo mundo, essa é a nossa principal meta agora, até porque, quando voltar ao normal, as pessoas vão precisar do seu emprego, senão, como vão sobreviver? Nosso serviço é essencial, então esperamos que as autoridades não virem as costas para os trabalhadores, nem para as empresas que precisam de uma sobrevida para funcionarem a todo favor e atender a população”, completa o presidente do Sintetro.

Procurado pela reportagem de O DIA, o Setut não se manifestou sobre o caso até o fechamento desta edição.

Isabela Lopes, do Jornal O Dia