Motoristas de aplicativos fazem carreata na capital contra alta da gasolina

Cerca de 150 carros do aplicativo Uber estão participando de uma carreata contra o aumento do preço do combustível nesta quinta-feira (24), em Teresina.

Taxistas e motoristas que atuam por aplicativos de transporte privado aderiram a manifestação dos caminhoneiros na capital (Foto: Nathalia Amaral / O DIA)

A carreata iniciou na Ponte Estaiada Mestre João Isidoro França, por volta das 15h40, e seguiu por avenidas da zona leste, até chegar ao centro de distribuição de combustíveis situado na zona sudeste.

Em seguida, os motoristas se deslocaram para um dos pontos interditados por caminhoneiros: a Ponte Nova, que liga Teresina à cidade de Timon.

Diego Malta, motorista que trabalha pela Uber, disse à reportagem do portal O DIA que está inviável continuar prestando o serviço de transporte privado por aplicativo com a gasolina passando dos R$ 4 o litro.

"A matéria prima do nosso serviço é o combustível, e o valor do serviço é mais barato que o convencional, mas ele fica preso, por conta do valor que o combustível chegou. É insustentável manter o serviço nessa situação [...] Esse protesto nós estamos fazendo como brasileiros, não só como Uber. Agora, é pior pra gente porque a gente precisa de um valor acessível para continuar nosso trabalho, garantindo os valores que são praticados", afirmou um dos motoristas que trabalham pela Uber.

O taxista Genisson Lopes Leal afirma que o aumento nos valores dos combustíveis nos últimos dois anos foram muito mais expressivos que o reajuste no valor da bandeirada, o que tem gerado prejuízos para a categoria.

"É um absurdo a gente se deparar com a gasolina nesse valor. Para você ter uma ideia, este ano, devido à concorrência, nós não tivemos aumento [na bandeirada], mas nesses últimos meses quanto a gasolina já aumentou? Em 2016 nossa bandeirada era R$ 3,80 e passou pra R$ 4,50, enquanto isso, de lá pra cá, o litro da gasolina passou de cerca de R$ 3,30 pra mais de R$ 4 hoje. O litro, em alguns postos, já tá mais caro que nossa bandeirada", afirma o taxista.







Ele diz que a categoria continuará dando apoio à manifestação dos caminhoneiros em Teresina. "Essa luta desses pais de família é legítima. Como eles estão se mobilizando e tiveram força pra parar o Brasil, nós estamos dando apoio também, porque eles encararam a realidade e foram para as ruas. Então, nada mais justo do que a gente dar o apoio pra essa categoria que está reivindicando um preço correto dos combustíveis, pra cada pai de família poder sobreviver", concluiu Genisson.





O caminhoneiro Edvan Ferreira afirma que a manifestação teve início ainda na manhã de quarta-feira, e cresceu muito desde então.

"Não somos ligados a nenhum sindicato. Nossa manifestação é pacífica e independente. Já temos mais de 30 horas de manifestação e até agora não houve nenhum incidente. E agora estamos recebendo o apoio dos motoristas de aplicativos e dos taxistas. Vamos mostrar ao país a força do Piauí e da cidade de Teresina", afirmou Edvan.



Ferreira afirma que todos os veículos estão sendo liberados no bloqueio feito próximo ao Posto Fiscal da Tabuleta, exceto os caminhões carregados com produtos não perecíveis. "A gente só vai liberar aqui quando tiver alguma resposta positiva por parte do Governo, e também quando houver o fim das manifestações Brasil afora. Como nós fomos uns dos últimos a aderir ao protesto nacional, pretendemos ser também uns dos últimos a encerrar a manifestação", afirmou Edvan.

Veja fotos do protesto:

(Crédito: Jailson Soares/O Dia)





Cícero Portela e Nathalia Amaral