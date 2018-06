Motorista embriagado é preso dirigindo Hilux roubada

Um homem de 55 anos foi preso com uma Hilux roubada e com sinais de embriaguez enquanto dirigia pela BR 343, km 11, área urbana da cidade de Parnaíba, no litoral do Estado. De acordo com a Policia Rodoviária Federal - PRF, o acusado apresentava sinais visíveis de embriaguez, que foi confirmada após o teste de alcoolemia. O caso aconteceu na madrugada deste sábado (02).

No entanto, segundo a PRF, os documentos do carro e o número do chassi geraram suspeitas entre os agentes. Em análise, os policiais constataram que se tratava de um veículo diferente do indicado na documentação. Após análise, foi constatado que carro havia sido roubado em dezembro do ano passado na cidade de Fortaleza-CE e tido seu chassi alterado e toda a documentação falsificada.

O acusado foi preso e encaminhado para a Central de Flagrantes de Parnaíba, onde deve esclarecer a origem da caminhonete e ficar à disposição da justiça.

Cícero PortelaLucas Albano