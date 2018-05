Moto colide com caminhão e uma pessoa morre na BR-316 em Timon

Um grave acidente ocorrido por volta das 18h30min desta terça-feira (01) deixou uma pessoa morta e outra gravemente ferida na BR-316, em Timon. Uma motocicleta invadiu a pista de forma repentina e acabou colidindo com um caminhão. O motorista do automóvel nada sofreu, mas os dois ocupantes da moto sentiram todo o impacto.



De acordo com o perito criminal da Polícia Civil de Timon, Emerson David, a vítima fatal ainda não pôde ser identificada porque não portava nenhum documento e nenhum familiar havia se apresentado no local. O outro ocupante da moto, ferido, não tinha condições de repassar mais informações sobre a outra vítima, nem sobre as circunstâncias do acidente.

“Pela dinâmica do acidente, essa moto invadiu a pista de uma vez e o caminhão não teve como parar, porque estava carregado e seu peso era maior. Ele ainda tentou desviar, mas não conseguiu”, explicou o perito.

O motorista do caminhão nada sofreu e permaneceu no local para acompanhar o socorro às vítimas.

Maria Clara Estrêla, com informações de Nathalia Amaral