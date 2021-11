Morte de Marília Mendonça: Filha de piloto piauiense diz que o sonho do pai era ter avião

‌A tragédia envolvendo o avião que levava a cantora Marília Mendonça deixou em luto todo o país. Além de fãs, amigos e familiares da cantora e dos outros dois membros da sua equipe, também mortos no acidente - Abicieli Silveira Dias Filho, tio de Marília, e o produtor Henrique Ribeiro - as famílias do piloto piauiense, Geraldo Martins de Medeiros Júnior, e do copiloto, Tarciso Pessoa Viana, também foram surpreendidas com a perda repentina de seus entes queridos.



‌Nas redes sociais, a filha do piloto piauiense, Vitória Medeiros, homenageou o pai e revelou que o sonho dele era ter o seu próprio avião. "O sonho dele era ter o próprio avião e o meu sonho era dar esse avião para ele. Fico feliz em saber que ele se foi fazendo a coisa que ele mais gostava na vida que era pilotar", disse a jovem.‌

Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal

A estudante contou ainda que após receber a notícia do acidente mandou uma mensagem para o pai pedindo que ele dissesse que estava bem. "Obrigada por vir se despedir de mim de uma forma inefável, boa. O senhor fez tudo. Sua presença é ilustre. Meu herói. Amor da minha vida. A morte é só uma passagem", destacou a jovem em texto publicado no seu perfil no Instagram.

‌As fotos postadas por Vitória mostram a relação de amor entre pai e filha. Em uma conversa publicada pela estudante, o pai demonstra seu apoio à filha pelo curso escolhido no vestibular.







Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal

‌"O que você escolher, tem meu apoio. Escolha o melhor diante do seu gosto... O que seu coração mandar, você tem a mim, sua mãe, sua avó, a consultora, seus amigos e a Deus para te ajudar... Pense grande, pense no seu futuro", escreveu o piloto piauiense, que em seguida a parabeniza pela aprovação em primeiro lugar na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

‌A profissão do pai também é evidenciada em dois registros. Em uma foto, Vitória está na cabine de um avião ao lado do pai vestido com uniforme de piloto. Em um vídeo, a jovem está em um voo com o pai no comando da aeronave. ‌"És o meu tudo. O meu maior medo era te perder, agora já não tenho mais medo de nada. Estamos juntos sempre", afirmou a filha.





Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal

Natural de Floriano, o piloto Geraldo Medeiros tinha 15 anos de profissão e deixa, além de Vitória, mais dois filhos.

