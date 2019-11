Morre estudante de odontologia baleado após jogo do Flamengo

O estudante de odontologia Geniscleo Pereira da Silva, de 31 anos, que foi baleado após o jogo do Flamengo, há uma semana, faleceu na tarde deste sábado (30). O rapaz estava internado, em estado gravíssimo, no Hospital de Urgência de Teresina (HUT) , depois de ter sido atingido por um tiro na cabeça nas proximidades do Supermercado Assaí, bairro Dirceu, zona Sudeste de Teresina.

(Fotos: Reprodução/Instagram)

A faculdade que Geniscleo Pereira estudava emitiu nota de pesar e lamentou a perda prematura do jovem. Nas redes sociais, amigos se comoveram com a notícia do falecimento do rapaz, que era natural de Santo Antônio dos Lopes (MA), município onde acontecerá o velório e sepultamento. Antes de ser levado para sua cidade natal, o corpo do estudante será velado na Pax União para que amigos e familiares possam prestar suas últimas despedidas.



Geniscleo chegou a passar por uma cirurgia neurológica no dia que deu entrada no HUT, onde permaneceu entubado e respirando com ajuda de aparelhos. O estudante estava em um carro com mais cinco pessoas quando um tiro atravessou o vidro traseiro e acertou a região da nuca do jovem.



Até o momento ainda não se sabe quem possa ter sido o autor do disparo nem de onde partiu o tiro.



Isabela Lopes