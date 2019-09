Morre em Teresina aos 74 anos o colunista social Nelito Marques

Morreu em Teresina na madrugada deste domingo (29) o colunista social Nelito Marques. Nelito tinha 74 anos e veio a óbito na residência de um dos filhos.



Com 50 anos de profissão, o trabalho de Nelito Marques foi um dos percussores do colunismo social piauiense. Seu trabalho ganhou alcance após ele se tornar o coordenador do concurso Miss Piauí, tendo se consagrado também como um dos criadores do concurso de beleza no Estado.



Nelito Marques morreu em Teresina aos 74 anos - Foto: Reprodução/Facebook

A causa morte do colunista não foi confirmada. O velório de Nelito Marques acontece na funerária Pax União, na Avenida Miguel Rosa. O sepultamento está marcado para o final da tarde de hoje.

Maria Clara Estrêla