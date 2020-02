Morre aos 46 anos em Teresina o jornalista Ubiracy Sabóia

Foi confirmado na manhã desta segunda-feira (17) o falecimento do jornalista Ubiracy Bezerra de Saboia. Mais conhecido como Bira, ele morreu em decorrência de complicações de um câncer no intestino descoberto em 2019.





Ubiracy tinha 46 anos e lutava contra o câncer - Foto: Reprodução/Facebook

Ubiracy fazia tratamento contra a doença e passava por procedimento de quimioterapia, mas não apresentou melhoras em seu quadro. No mês passado, o jornalista passou por cirurgia, mas mesmo após a operação, seu quadro teve uma piora e ele precisou retornar para a Unidade de Terapia Intensiva.

Ubiracy Saboia estava internado em um hospital particular de Teresina quando veio a óbito. O velório acontecerá na funerária Pax União da Avenida Miguel Rosa a partir das 11 horas. O horário e local do sepultamento ainda não foram confirmados.

Trajetória

Ubiracy Sabóia é filho do também jornalista Pires de Sabóia, que falece em 2013. No exercício da profissão, chegou a ocupar a cadeira deixada por seu pai na Academia Piauiense de Jornalismo. Além de se destacar como um dos principais nomes do jornalismo político piauiense como radiojornalista e blogueiro, Bira também exercia cargo de servidor público na Secretaria Estadual de Inclusão da Pessoa com Deficiência, a Seid.

Maria Clara Estrêla