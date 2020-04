Grupo usa de violência para capturar cães de rua em Jacobina; vídeos

Vídeos amplamente compartilhados nas redes sociais está gerando revolta em quem vê: cachorros de rua sendo perseguidos, acuados e cercados por um grupo de homens na cidade de Jacobina do Piauí, a 455 quilômetros de Teresina. Usando varas e pedaços de pau, eles saem pelas ruas da cidade correndo atrás dos animais numa tentativa de capturá-los com uso da violência.





Animais foram capturados e amontoados em uma carrocinha - Foto: Reprodução/Instagram Apipa Oficial

As imagens chegaram até a Apipa (Associação Piauiense de Proteção dos Animais) que compartilhou em suas redes sociais denunciando que pelo menos 14 cães foram capturados de forma violenta em Jacobina e mantidos em cárcere privado por “estarem incomodando os criadores de caprinos e bovinos da região”. Em um extenso post no Instagram, a Associação repudiou a atitude e finalizou questionando “quem é o irracional nessa história?”.





Pelas imagens é possível ver os animais correndo visivelmente acuados e amedrontados, enquanto tentam escapar do grupo que os cerca. Há ainda fotos dos cães presos e amontoados em uma carrocinha sendo levados da praça central da cidade. Segundos alguns moradores de Jacobina, o grupo estaria pegando os animais e possivelmente os levando para sacrifício por eles terem incomodando seus rebanhos.

O Portal O Dia conversou com moradores que demonstraram revolta com a situação e pediram que seja aplicada algum tipo de punição aos responsáveis. “Eu soube agora que eles [os homens que aparecem no vídeo] foram intimados e já fico um pouco realizada, mas a gente quer é punição. A lei prevê e ela não é para ser cumprida? Pois a gente quer é punição, que eles respondam por esse ato. Tem que mudar essa concepção sobre a valorização do animal. Nada justifica fazerem o que fizeram com esses bichos”, diz uma moradora que preferiu não se identificar.





Em sua postagem nas redes, a Apipa também cobrou do poder público de Jacobina a tomada de providências, dentre elas o acolhimento dos animais, tratamento, castração e disponibilização para adoção.

O prefeito de Jacobina, Gederlanio Rodrigues de Oliveira, o GD, se pronunciou por meio de nota em seu Instagram oficial. O gestor disse que a apreensão dos animais não foi em nenhum momento autorizada pela Prefeitura e que aconteceu à revelia do poder público do município. GD acrescentou ainda que a Prefeitura de Jacobina não coaduna com qualquer ato que venha atentar contra a vida humana ou de animais e que estava em contato com a assessoria técnica e jurídica para buscar a melhor solução para o caso.

Posteriormente, o prefeito compartilhou em seus stories que a Prefeitura de Jacobina recolheu os animais e os colocou em um local seguro, um abrigo, onde eles passaram por exames e estavam recebendo o tratamento adequado com alimentação e acompanhamento veterinário.

