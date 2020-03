O Portal O DIA recebeu denúncias de moradores da zona norte em relação aos ônibus do Terminal Rui Barbosa. Nas redes sociais a Veronica Sousa reclamou que algumas linhas não estão seguindo a rota completa, o que prejudica os moradores.

“Alguns motoristas não estão fazendo o percurso de volta entrando pelo Acarape, na linha T132. Fora os finais de semana que a demora continua muito grande”, afirma.

Já a Juraci Leite que mora na Grande Santa Maria diz que depois do Inthegra a situação ficou pior, pois as linhas de ônibus foram alteradas e tempo de espera aumentou.



Moradores reclamam de ônibus do Terminal Rui Barbosa - Foto: Assis Fernandes/O Dia



“A situação piorou, falta ônibus nos bairros Santa Maria principalmente Parque Brasil, só tem uma linha de ônibus, antigamente eram quatro linhas; duas Monte Verde e duas Parque Brasil. Hoje passo uma hora e meia na parada, antes eu chegava na parada 11h e 11:50H estava no centro. Agora só chego 13h no centro. Eu uso o ônibus para trabalhar, chego no terminal e não tem ônibus para o bairro”, conta Juraci Leite.

Em contrapartida, a Ediomar Barcelar moradora do Monte Verde afirmou que para ela a integração melhorou a sua deslocação. “ Para mim está bom, tem ônibus toda hora, não tenho do que reclamar”.

Um representante do Consórcio Poty, informou que as linhas de ônibus é para estar fazendo a rota completa. Caso algum usuário queira fazer quaisquer reclamações é possível ligar para Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (Strans)- 0800 086 3122, Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos de Passageiros de Teresina( SETUT) 0800 086 1010 ou Consorcio Poty empresa responsável por ônibus da zona norte (86) 9 9981- 8574

Sandy Swamy