Moradores denunciam qualidade da água no município de Barras

Por meio das redes sociais, moradores do município de Barras, cidade que fica a cerca de 128 Km de Teresina, reclamaram da qualidade da água distribuída na região. Em vídeos e fotos postados é possível ver a cor “barrenta” do líquido que sai das torneiras.



Fotos: Reprodução

Ao ODIA, a funcionária pública Vanivalda Araújo conta que o problema não é algo recente. “Começou em 2013. Desde então, são seis meses com água boa e seis com água ruim. Assim que termina as chuvas a água fica nesse estado: escura, fedida e com gosto ruim. Nem para tomar banho não serve”, conta.

De acordo com a moradora, a população já fez várias denúncias para a Agespisa, empresa responsável pelo abastecimento de água do município. “Não tivemos respostas alguma. Chegaram a mandar um técnico aqui, mas não soubemos o resultado do laudo e até hoje nenhuma providência foi tomada para mudar a situação”, relata.

Com a má qualidade do abastecimento, os moradores se veem obrigados a comprar água mineral, tanto para alimentação, quanto para os afazeres domésticos.





O outro lado

Procurada pelo ODIA, a Agespisa afirmou que a água distribuída em Barras está dentro dos padrões de potabilidade estabelecidos pelo Ministério da Saúde.

A empresa alega que faz limpezas periódicas na estação de tratamento de Barras para garantir a qualidade da água. A última manutenção na ETA foi feita na semana passada, durante dois dias, 19 e 20 de junho. Os serviços incluíram a limpeza completa da estação, lavagem dos filtros, do leito filtrante e do tanque de contato, além da sanitização, que quer dizer uma higienização mais profunda.

Quando a água sair da torneira com um aspecto diferente, a empresa recomenda que o morador informe ao escritório local o endereço da sua residência, para que a Agespisa possa agendar a visita de um técnico.

A Agespisa alega que os casos de reclamação de turbidez da água são, geralmente, pontuais e podem ocorrer por contas de interrupção no sistema.

Nayara FelizardoGeici Mello