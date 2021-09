Moradores de Barra Grande controlam incêndio em barracas

Um incêndio, na noite do último sábado (11), na praia de Barra Grande, litoral do Piauí, assustou barraqueiros e moradores da região. As chamas atingiram barracas, que tem o teto de palha, materiais propícios para a propagação do fogo.



Moradores e comerciantes apagaram o fogo com mangueiras e baldes. O Corpo de Bombeiros de Parnaíba foi acionado.

O Secretário Municipal de Turismo e Meio Ambiente de Cajueiro da Praia, Thiago Soares, explicou que o fogo começou no teto de uma barraca ainda em construção.

“Como não havia nada dentro, os prejuízos não foram tão grandes. As chamas ameaçavam os terrenos vizinhos, mas foram controladas pela própria comunidade que se mobilizou rapidamente para ajudar a apagar o incêndio. Quando a unidade do Corpo de Bombeiros chegou ao local, o fogo já havia sido debelado pelos moradores”, disse o secretário.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!