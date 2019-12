Montmartre Arte e Galeria encerra o ano com a Exposição ArrAMARES

A Montmartre Arte e Galeria realiza sua última mostra anual “ArrAMARES”. O espaço expositivo da galeria terá obras de artistas consagrados ao lado de novos nomes que se destacam na arte piauiense. A exposição coletiva encerra a programação do calendário de 2019, reunindo modalidades e trabalhos diversos com o propósito de difundir projetos em nome da Arte e da cultura do Estado do Piauí, especificamente em Teresina.

Com crítica e curadoria de Elsa Paranaguá Elvas, ArrAMARES propõe ao público visualizar o artista como uma árvore, que possui raízes de fé, sua fonte de sustento e perseverança. Os troncos, ramos e folhas são o "corpo" desse ser, habitando nele o intelecto e suas emoções. Nas palavras da curadora, “o artista deseja produzir e reproduzir, praticar o seu ‘ArrAMARES’ e espalhar seus ramos e sementes o mais longe possível, estabelecendo em terrenos diversos”.



Foto: Divulgação

Em 2019 a Montmartre completa três anos em atividade pela arte no Piauí, com um calendário que inclui exposições itinerantes por Teresina, divulgações de eventos culturais, além de cursos de arte para crianças e adultos. A exposição anual, além de encerrar mais um ciclo para a galeria, também é uma celebração à arte piauiense que se renova e se torna mais relevante a cada ano.



Um universo de cores e estilos, ressaltando a pluralidade das artes plásticas em Teresina - Foto: Divulgação

A exposição contará com trabalhos dos artistas Antônio Amaral, As Meninas, Avelar Amorim, Cassandra Paz, Christiane Fontenelle, Chrystian Marques, Dora Parentes, Emmanuelle Alencar, Érico Ferry, Evaldo Oliveira, Gabriel Archanjo, Gina Castelo Branco, Givago Sudário, Jabuh, João Elyo, João Torres, Josafá Silva, Jucelino Nunes, Kácio Kennedy, Lúcia Lopes, Maria Célia, Max Kurotaki, Mestre Expedito, Mickael Viana, Nonato Oliveira, Pedro Vidal, Raissa Spínola, Reijane Mary, Sabrina Macedo, Tupy, Valdeci Ribeiro, e Yolanda Carvalho.

A noite do Vernissage terá também a exposição e venda de joias da designer Maihara Brandão, já conhecida pelo público teresinense com seu trabalho, que expõe pela segunda vez na galeria. Além disso, o designer de móveis piauiense Adolfo Pallandra completa a noite do Vernissage fazendo sua primeira exposição para o público da galeria com peças de mobiliário. O evento será no dia 12 de dezembro, às 19h na Montmartre Arte e Galeria.

Jornal O DiaMarco Antônio Vilarinho