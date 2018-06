Missão do PNUD no Piauí visita Marcolândia

A Missão do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) está realizando visita a município de Marcolândia, no Piauí, para apresentação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Na oportunidade, a delegação do PNUD, em parceria com técnicos da Seplan, também está elaborando diagnósticos preliminares do município.

A solenidade aconteceu na Câmara de Vereadores de Marcolândia com a presença de prefeitos, vereadores e representantes da sociedade civil organizada da região. Durante o evento a delegação irá discutir sobre a visão que os participantes tem do município, os principais gargalos e aceleradores de crescimento.

A visita faz parte da programação da missão do PNUD no Piauí, que teve início na segunda-feira (11) e seguiu por toda a semana, com reuniões na Seplan com representantes de órgãos estaduais, conselhos territoriais, setor privado e sociedade civil organizada.

O objetivo desta primeira missão é o levantamento de informações e perspectivas de cada um dos setores sobre o processo de desenvolvimento do estado, políticas públicas, demandas e contribuições para o crescimento do Piauí.

