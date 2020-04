Ministério Público realiza vistoria em Hospital de Campanha do Verdão

O Hospital de Campanha que é montado pelo Governo do Estado no Ginásio Verdão, em Teresina, foi vistoriado nesta quinta-feira (23) pelo Grupo Regional de Promotorias Integradas no Acompanhamento da Covid-19 - Eixo Saúde (SUS) - do Ministério Público. O subcoordenador do grupo, promotor de Justiça Plínio Fontes, conduziu a vistoria.

“O objetivo da inspeção é acompanhar o processo de instalação do Hospital de Campanha e averiguar a condição da estrutura do local. Na oportunidade, foram observados os diversos espaços, em especial a área que irá abrigar os pacientes”, informou o MP.

Grupo de Trabalho analisa a instalação de leitos no Hospital de Campanha (Foto: Divulgação / MP)

Após a vistoria, o Grupo de Trabalho do MPPI deverá analisar as informações coletadas pela perícia e avaliar se estão sendo cumpridas as medidas para garantir a segurança dos pacientes e da equipe de profissionais, bem como proporcionar uma prestação de serviço de saúde eficiente à população.

O Hospital de Campanha do Governo do Piauí segue em instalação no Ginásio Verdão. O espaço que garantirá a ampliação do serviço de saúde do estado para atender pacientes afetados pela Covid-19 vai contar com 103 leitos, sendo 94 leitos clínicos e 09 de estabilização.

Otávio Neto