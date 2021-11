Ministério Público do Piauí lança campanha em prol de mulheres em situação de violência

O Ministério Público do Estado do Piauí, por meio do Núcleo das Promotorias de Justiça de Defesa da Mulher Vítima de Violência Doméstica e Familiar (Nupevid) e a Casa de Zabelê, com apoio da Ação Social Arquidiocesana (ASA), realizarão, nesta terça-feira (09), o lançamento da campanha “Acolher e proteger mulheres em situação de violência: assim a gente faz a diferença!”.

A campanha busca dar visibilidade às ações desenvolvidas pela Casa de Zabelê no atendimento a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e/ou risco social e pessoal, em especial às iniciativas de proteção à mulher. Ainda durante o lançamento, será apresentada a mascote “Sol”. Inspirada no girassol, a personagem terá o propósito de humanizar a mensagem da campanha, conectando-se ao lema da Casa: “protegendo vidas, florescendo esperança”.

(Foto: Divulgação/Ascom)

“A 5ª Promotoria de Justiça vem, juntamente à Zabelê, dar visibilidade para ações que fazem diferença na vida das mulheres. Essa campanha é, então, uma forma de mostrar para a sociedade a importância de iniciativas que garantam os direitos de crianças e adolescentes, em especial das meninas, e a mudança que isso proporciona na vida desse público”, diz a titular da 5ª PJ, Luísa Lacerda.

Ao longo de 25 anos, a Zabelê já atendeu 3.298 crianças e adolescentes. Atualmente, a Casa possui três núcleos de atendimento: o de Atendimento Direto, para a faixa etária de 07 a 17 anos e onze meses; o de Dança, para a faixa etária de 13 a 17 anos e onze meses; e o Núcleo da Profissionalização de Moda e Serigrafia, para adolescentes de 15 a 17 anos e onze meses. Além destes, a Casa também possui o Grupo de Convivência com as Famílias, o de Acompanhamento Escolar e o Núcleo da Produção e Comercialização, a Zabelê Moda.

(Foto: DIvulgação/MP-PI)

“Nosso compromisso é de prevenir e enfrentar as diversas formas de violações de direitos contra crianças, adolescentes e suas respectivas famílias em situação de vulnerabilidade, através de atendimento psicológico, social e pedagógico, aliado a oficinas temáticas, atividades esportivas, dança, arte-educação e cursos profissionalizantes”, ressalta a coordenadora administrativa da Casa, Sueli Pereira.

