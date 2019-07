Ministério da Saúde libera R$ 1,4 milhão para HU da Ufpi

O Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí (HU-Ufpi) receberá um montante de R$ 1.400.062,00 do Governo Federal para investir na assistência de ensino e pesquisa e na ampliação de serviços no sentido de atender às necessidades locais. A liberação dos recursos pelo Ministério da Saúde foi autorizada por meio de portaria publicada nesta segunda (01) no Diário Oficial da União.



O valor é referente ao Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais (REHUF). O recurso total liberado para os HU’s de todo o país é de R$ 79.565.520,00 e a descentralização orçamentária ficará a cargo do Fundo Nacional de Saúde.



Foto: Assis Fernandes/O Dia

No entanto o recebimento pelo HU Ufpi está condicionado à comprovação da liquidação dos empenhos emitidos à conta dos créditos descentralizados. Com essa comprovação, o Ministério da Saúde quer ter a garantia de que o fluxo de caixa do Fundo Nacional de Saúde não seja comprometido.

Os recursos destinados ao HU Ufpi deverão onerar o Programa de Custeio, Atenção à Saúde nos Serviços Ambulatoriais e Hospitalares Prestados pelos Hospitais Universitários.

Maria Clara Estrêla