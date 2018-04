Ministério da Integração decretará estado de emergência no PI após cheias

Por conta dos estragos e do rastro de destruição que as fortes chuvas estão deixando no Meio Norte do Estado, o Ministério da Integração Nacional anunciou, nesta terça-feira (17), que vai decretar estado de emergência no Piauí. Junto com o decreto, o órgão enviará kits de emergência para as mais de 110 mil pessoas afetadas pelas cheias dos rios Parnaíba, Longá, Igaraçu, Marataoan e pelo risco de rompimento na Barragem do Bezerro, em José de Freitas.



O anúncio foi feito pelo ministro Antônio de Pádua, durante reunião com o governador Wellington Dias e o senador Ciro Nogueira, em Brasília. Na ocasião, além de protocolar o pedido de decretação de emergência no Estado, o chefe do Executivo cobrou a tomada imediata de providências para recuperação dos acessos às comunidades que se encontram isoladas por conta das inundações.



Na reunião com o ministro Antônio de Pádua, o governador Wellington Dias protocolou o pedido de decreto de emergência (Foto: Ccom)

É o caso, por exemplo, dos 2 mil habitantes de sete povoados na zona Rural de Batalha, que ficaram completamente isolados após o alagamento e risco de rompimento da BR-222, que liga o município a Esperantina. Em Buriti dos Lopes, a situação não é tão diferente. Segundo o Corpo de Bombeiros, 138 famílias estão olhadas na cidade por conta da cheia do Rio Igaraçu. Já em Parnaíba, a Defesa Civil e a Polícia Militar estão monitorando mais de 100 famílias devido ao aumento de 20 centímetros no nível das águas do Rio Parnaíba.

“Estamos monitorando a região próxima ao Centro da cidade, em bairros como Fazendinha e Ilha Grande, e temos famílias ilhadas na Comunidade Canta Galo e na Comunidade Lagoa da Prata, onde já fizemos a remoção de nove famílias”, relata o major Rivelino Moura, comandante do Corpo de Bombeiros do Meio Norte e Litoral piauiense.

A Corporação, junto com a Defesa Civil e agentes de saúde, está abrindo um cadastro de famílias afetadas para agilizar os atendimentos. A previsão dos Bombeiros é de que, se as águas do Parnaíba subirem mais 20 centímetros, mais de 100 famílias sejam atingidas nas comunidades ribeirinhas.

Maria Clara Estrêla