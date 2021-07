Ministério da Economia autoriza Piauí a realizar operação de crédito de R$800 milhões

O Ministério da Economia publicou nesta quarta-feira (14), no Diário Oficial da União, a autorização para o Estado do Piauí realizar uma operação de crédito com o Banco do Brasil, no valor de R$800 milhões, para investimentos na área da infraestrutura.

Foto: Divulgação/Portal O Dia

“Essa é a última etapa para que o contrato seja celebrado ainda essa semana, com desembolso dos recursos nos próximos 30 dias. Esses recursos serão totalmente voltados para investimentos na área da infraestrutura, incluindo investimentos na saúde e segurança pública. "Uma boa notícia para o Estado do Piauí, mais uma etapa do PRO Piauí com recursos assegurados”, comemora o secretário estadual da Fazenda, Rafael Fonteles.

Rafael Fonteles. Foto: Divulgação/Portal O Dia

Segundo o secretário, essa operação de crédito será realizada com o aval da União, o que demonstra que o Estado do Piauí está cumprindo com as metas fiscais necessárias para essa aprovação, cumprindo os limites e condições estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), resoluções do Senado Federal, dentre outros critérios que permitem a concessão de garantia da União.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!