Milton Brandão: homem ateia fogo em mulher após discussão

Um homem, que ainda não teve o nome revelado, foi preso em flagrante acusado de atear fogo em uma mulher na região do município de Milton Brandão. Segundo informações do Delegado da Polícia Civil André Moreno, os dois moravam juntos e discutiam no momento do crime.

Delegado André Moreno (Foto:Divulgação)

“Houve uma discussão entre o homem e a mulher, que estavam embriagados. Após discutirem, o sujeito teria atacado a mulher com um líquido inflamável e logo depois teria colocado fogo na vítima”, informou o delegado. O caso aconteceu nesta segunda-feira (28).



A vítima foi encaminhada para o hospital e a polícia está investigando o ocorrido. De acordo com o delegado André Moreno, a equipe está conversando com as testemunhas e o acusado está preso na delegacia de Pedro II.



Ithyara Borges

