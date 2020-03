Metrô de Teresina é suspenso por causa da pandemia do coronavírus

O presidente da Companhia Metropolitana de Transportes Públicos (CMTP), Paulo Martins, comunicou nesta sexta-feira (20) a suspensão do Veículo Leve sobre os Trilhos (VLT) de Teresina por causa da pandemia do novo coronavírus.



A suspensão acontece a partir desta sexta-feira com previsão de retorno no dia 31 deste mês. Segundo o CMPT, o período poderá ser reduzido ou ampliado, de acordo com a situação da doença no Estado.

Segundo o Governo do Piauí, a medida foi adotada em razão das recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) como forma de conter o avanço do novo coronavírus, o Covid-19.

A decisão de suspender as atividades do metrô de Teresina também levou em consideração a Portaria do Governo do Estado, que estabelece Emergência de Saúde Pública.

