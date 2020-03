Metrô de Teresina deixa de circular aos sábados

A obra da Marginal Poti Sul passa por mais uma importante etapa. Desta vez necessitando fazer uma alteração na linha férrea ao lado da Ponte Wall Ferraz, justamente por onde passa a avenida. Segundo explica o superintendente da SDU Sul, Paulo Lopes, a construtora responsável pela obra já deu início as escavações para a implantação dos tubulões e estacas que vão dar sustentação aos trilhos neste trecho.

“Com isso, será possível retirar todo o aterro e permitir que a avenida passe por baixo sem nenhum problema”, explica o gestor. Por conta disso, o metrô deixará de circular aos sábados até que seja concluído o serviço, que deve durar cerca de seis semanas.

O superintendente também lembra que outro avanço importante está acontecendo neste mesmo local da obra com a conclusão da retirada das famílias daquela área e a construção da alça de acesso para quem precisa se deslocar para a zona Leste.

“Já finalizamos e liberamos as alças de acesso para quem vem das zonas Leste e Sudeste e precisa seguir para a zona Norte. Agora estamos trabalhando nas alças que vão servir para quem deseja fazer o sentindo contrário, ou seja, vindo da zona Norte, acessando a ponte pela alça e seguindo para as zonas Sudeste e Leste”, destaca.



A previsão é que os serviços durem cerca de seis semanas - Foto Divulgação

Paulo Lopes lembra ainda que iniciou a implantação do sistema de iluminação do trecho entra a ligação com a Avenida Marechal Castelo Branco até a Ponte Wall Ferraz. “Não podemos deixar de destacar que a obra da Avenida Marginal Poti Sul segue em ritmo acelerado, também no trecho entre as pontes Wall Ferraz e Anselmo Dias, inclusive com implantação de pavimentação asfáltica e drenagem”, disse.

A Via Sul é, atualmente, uma das mais importantes obras de mobilidade urbana de Teresina. Trata-se de investimento de cerca de R$ 65 milhões para a construção de ampla avenida que tem início na rotatória do Cefapi, na ligação com a Avenida Marechal Castelo Branco, e segue até a Avenida Manoel Ayres Neto, no Parque Sul, região do Vamos Ver o Sol, sempre margeando o Rio Poti.

A próxima etapa, entre a Ponte Anselmo Dias e a Avenida Manoel Ayres Neto, no Parque Sul, também já está licitada. Ao todo, a Via Sul terá cerca de 20 quilômetros de extensão.

Jornal O Dia