Meteorologia prevê chuvas para os próximos dias no Piauí

Os próximos dias ainda serão de chuva em alguns municípios piauienses, principalmente da região Norte e Centro Norte do Estado. Contudo, segundo a meteorologia, a tendência é que essas chuvas diminuam até o final do mês até cessarem completamente.



Segundo Sônia Feitosa, meteorologista da Semar (Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos), as chuvas que caíram no estado no final de semana erma em decorrência de um sistema que estava atuando no Piauí, o que ocasionou em chuvas fortes.

“Mas a tendência é que haja a diminuição dessas chuvas. Hoje ainda deve chover em algumas partes do Piauí, mas de forma isolada, principalmente na região Norte e Centro Norte. Já no extremo Sul não deve chover. Inclusive, a essa região a umidade relativa do ar está bastante baixa, em torno de 30% a 35%, o que caracteriza bastante o fim do período de chuva”, disse.



Foto: Poliana Oliveira/O Dia

Na última sexta-feira (17), o acumulado de chuva chegou a 59 mm em Teresina. Já no sábado (18) o acumulado foi de 22 mm. Sônia Feitosa comenta que, para o mês de maio, é esperado um acumulado de 116 mm, ou seja, com as chuvas dos últimos dias está quase próximo do atingir a média.

Já o climatologista Werton Costa comenta que as chuvas que caíram no Piauí na semana passada foram bastante consistentes, em especial na faixa do Cerrado e Sertão, atingindo vários pontos do território piauiense.

“E existe perspectivas de mais chuvas, mas estamos aguardando a previsão de consenso do Instituto Nacional de Meteorologia, para saber se há perspectivas de prolongamento dessa chuvas. A Semar já emitiu nota alardeando a possibilidade de prolongamento do período chuvoso, mas isso ainda é especulação. Precisamos aguarda uma nota nacional sobre a condições de chuvas no Piauí”, salienta.

Isabela Lopes - Jornal O Dia