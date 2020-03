A Gerência de Hidrometeorologia da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semar) divulgou a previsão do tempo para este final de semana em todo Piauí. De acordo com boletim meteorológico, a atuação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) favorece a ocorrência de chuvas no Estado, pelos próximos dias.

No sábado (29), a previsão indica que o tempo continua parcialmente nublado, com chuva isolada. A umidade relativa do ar fica em torno de 70%, apresentando temperatura mínima de 22°C e Max: 33°C.

Para a região Sudeste do estado, a previsão do dia 29, indica tempo parcialmente nublado e com chuva isolada. A umidade relativa do ar em torno de 35% sábado. No sábado (29), a temperatura da região fica com a mínima 22°C e máxima de 36°C.



Meteorologia prevê chuvas em todo Piauí neste final de semana. Arquivo O Dia



No sábado (29), a previsão aponta que o tempo em Teresina será ensolarado a parcialmente nublado, com chuva à tarde ou à noite. A temperatura pode variar entre 33°C e mínima de 24°C. A umidade relativa do ar gira 75%. No litoral o tempo é claro a parcialmente nublado com chuva à tarde ou à noite. A temperatura máxima é de 34°C, a mínima pode ficar em torno de 25°C.

No domingo, a previsão para o estado indica tempo Nublado a parcialmente nublado com pancada de chuva. A temperatura mínima é de 20°C e a máxima de 35°C. A umidade relativa do ar gira em torno de 45%. Em Teresina, o tempo é claro a parcialmente nublado a nublado com chuva à tarde ou à noite. A temperatura máxima é de 31°C e a mínima de 23°C, com umidade relativa do ar em 48%. No litoral o tempo é claro a parcialmente nublado com chuva à tarde ou à noite. A temperatura máxima é de 33°C e a mínima de 25°C, com umidade relativa do ar em 80%.