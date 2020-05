Metade dos leitos de UTI de Teresina já estão ocupados, diz Sesapi

Com quase 800 casos de Covid-19 confirmados, Teresina já possui 50% de seus leitos de UTI ocupados por pacientes com a doença. O dado consta no boletim divulgado ontem (10) pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesapi) com os números da ocupação dos hospitais em toda a rede do Estado, capital e interior.



De acordo com o documento, Teresina possui 158 leitos de UTI destinados para o tratamento da Covid-19. Destes, 80 já estão em uso e outros 78 estão livres à espera de pacientes. Em números percentuais, são 50,6% dos leitos ocupados e 49,4% desocupados. Com relação aos leitos clínicos, a taxa de ocupação em Teresina é de 35,1%. Dos 467 disponíveis na rede de atendimento do coronavírus, 164 estão em uso e 303 estão livres no aguardo de pacientes.

Rede estadual

Já no que respeita à rede estadual de atendimento e tratamento à Covid-19, a Sesapi revelou que o Piauí possui 46,7% de seus leitos de UTI ocupados com pacientes positivados. Dos 200 leitos disponíveis nas unidades de terapia intensiva dos hospitais estaduais, 98 estão ocupados e 112 encontram-se livres.

Com relação aos leitos clínicos da rede estadual, dos 766 leitos abertos, 200 estão ocupados por pacientes diagnosticados com coronavírus, o que dá uma taxa de 26,1%; e 566 encontram-se livres, uma taxa de 73,9%.

Nos municípios do interior, a taxa de ocupação dos leitos de UTI é de 34,6%, com 18 dos 52 leitos disponíveis ocupados por pacientes com Covid-19. Outros 34 encontram-se livres, uma taxa de 65,4%.

“Praticamente todos os dias conseguimos adicionar mais leitos de Terapia Intensiva no Piauí. Em toda a história do Piauí nós construímos uma quantidade de leitos e agora, exclusivo para a Covid-19, nós já ultrapassamos esse número de leitos. Estamos na luta para ampliar e para que possamos garantir atendimento a todos”, enfatizou o secretário de Saúde, Florentino Neto, ao comentar a ampliação da rede de atendimento aos pacientes com Covid-19 no Estado.



Florentino Neto, secretário de Estado da Saúde do Piauí - Foto: Assis Fernandes/O Dia

É importante ressaltar que, conforme as projeções do Grupo de Trabalho do Comitê Gestor de Crise, se a curva epidêmica em Teresina e no Piauí como um todo seguir o mesmo padrão de evolução que se tem observado atualmente, a capital poderá atingir seu pico da pandemia na primeira semana de junho, podendo chegar a cerca de 5 mil pessoas contaminadas. Já o Estado deverá ter seu ápice nos diagnósticos de Covid em final de julho e início de agosto.

Maria Clara Estrêla