Mesmo com queda, Piauí continua com a gasolina mais alta do Nordeste

Os postos de combustíveis da região Nordeste registraram queda no preço da gasolina e do etanol na primeira quinzena de dezembro, porém, mesmo com a redução, o Piauí lidera o ranking com o valor médio mais caro. Mesmo com uma redução de 1,05% no preço da gasolina, que era de R$7,245, o Estado ainda permanece com o valor elevado e o combustível sendo encontrado por até R$7.169. Já para o etanol, as bombas piauienses apresentaram a maior queda no valor (2,44%), com a média de R$5,729 para R$5,589.



No dia 14 de dezembro, a Petrobras havia anunciado uma redução de R$0,10 no preço do litro da gasolina repassado para as distribuidoras. Assim, o valor passaria de R$3,19 para R$3,09/litro, já válido para o dia 15 de dezembro. Entretanto, para o Sindicato dos Postos Revendedores de Combustíveis do Estado do Piauí (Sindipostos) esta mudança teria um "impacto irrisório", ou seja, não afetaria o preço final para o consumidor.

(Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)



Além de ter o maior preço médio da Região para o etanol, o Estado vizinho, Maranhão, também apresentou alta de 1,48% no preço do combustível, passando de R$5,874 para R$5,961. Bem como no mês anterior, a gasolina e o etanol mais baratos foram encontrados na Paraíba, a R$6,628 e R$5,162, respectivamente.



Neste mês, o diesel comum mais barato da Região foi encontrado nos postos paraibanos, a R$5,574. O Sergipe continua na liderança do diesel comum e diesel S-10 mais caros do Nordeste, com valores de R$5,995 e R$5,868, respectivamente.



O Rio Grande do Norte foi o Estado brasileiro a apresentar a maior redução no valor da gasolina (3,02%), passando de R$7,149 para R$6,933. Entre os Estados da Região Nordeste, somente a Bahia e o Pernambuco não registraram baixas no preço dos combustíveis, e sim, altas de até 1,23%. O litro da gasolina comercializado nos postos baianos teve acréscimo de 1,23%, passando de R$6,833 para R$6,917.



Segundo o último Índice de Preços Ticket Log (IPTL), o valor da gasolina na Região baixou 0,23%, passando de R$6,935 para R$6,919, já o litro do etanol apresentou o menor valor médio do País e teve queda de 0,25%, passando de R$ 5,652 para R$ 5,638. O diesel teve alta de 0,19% para o comum e de 0,10% para o S-10, com valores chegando a R$5,679 e R$5,732 respectivamente.



