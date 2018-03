Mesmo com chuva, milhares de fiéis acompanham Procissão do Senhor Morto

A Procissão do Senhor Morto, que aconteceu nessa Sexta-feira Santa (30), contou com a presença de milhares de fiéis. A celebração da Paixão de Cristo teve início na Igreja Nossa Senhora das Dores, na Praça Saraiva, e seguiu em cortejo até o adro da Igreja de São Benedito, onde foi celebrada uma missa.

Milhares de católicos percorreram ruas no centro de Teresina para relembrar a Paixão de Cristo (Fotos: Jailson Soares / O DIA)

Mesmo com chuva, católicos de várias idades compareceram à missa e procissão, que percorreu as ruas do Centro de Teresina. A celebração lembra a morte de Jesus Cristo, sendo um dia de reflexão e silêncio para os cristãos. É o que explica a aposentada Francisca Alves dos Santos, 75 anos, que reside no bairro Primavera, zona norte de Teresina, e acompanha todos os anos a procissão.

Segundo ela, este dia tem um significado muito importante. “Essa Sexta Santa faz a gente relembrar o sofrimento de Jesus e que ele morreu por nós, então é um dia triste, por isso estamos aqui rezando e caminhando com ele nessa procissão. Mas domingo é seu dia de ressurreição, e ele nos faz lembrar que Jesus é amor, que ele deu sua vida por nós”, conta.

A dona de casa Marcela Daniela Sousa Santos, 34 anos, também participa todos os anos da missa e procissão do Senhor Morto e enfatiza a importância de manter essa data e as tradições da Semana Santa viva, sobretudo para os jovens. “Não podemos deixar essa data tão importante acabar, porque estamos falando de Jesus Cristo, mas é algo que vai muito da fé de cada pessoa”, conta.

Dom Jacinto Furtado de Brito Sobrinho, arcebispo de Teresina, comandou a celebração da missa que precedeu a procissão, na Catedral Metropolitana de Nossa Senhora das Dores (Fotos: Jailson Soares / O DIA)



Chuva não impediu fiéis de irem à missa e à procissão para celebrar a Sexta-feira Santa (Fotos: Jailson Soares / O DIA)

