Mês de abril encerra com média de 20 casos de Covid-19 por dia

Os últimos dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde do Piauí (Sesapi) revelam que no mês de abril deve uma grande evolução nos casos de Covid-19 confirmados no Estado. O mês iniciou com 18 casos confirmados e encerrou com 600 casos confirmados, o que dá uma média de 20 casos por dia, quase um caso por hora.



O infectologista José Noronha, diretor do Hospital Natan Portela faz um balanço sobre o crescimento desses casos confirmados de Covid-19 no Piauí e reforçou que permanecer com o isolamento social e seguir as medidas de higiene são essenciais para evitar a disseminação do vírus.



“Isso demonstra um crescimento exponencial da doença, mesmo com todas as medidas que o Governo do Estado e a Secretaria da Saúde têm tomado no combate ao Covid-19. Frisar que esse crescimento dos casos no mês de abril muito provavelmente vão continuar no mês de maio. Mais do que nunca as medidas de isolamento social são extremamente necessárias para evitar essa propagação para nosso entes queridos”, enfatiza.



(Foto: Folhapress)

O diretor comenta que se for observada a evolução dos casos durante as semanas é possível notar um aumento na quantidade de pacientes que ficaram internados. O infectologista ainda chama atenção para o crescimento da curso neste mês.



“A medida que as semanas iam passando nós tínhamos uma média de mais pacientes internados a cada semana, e isso é crucial para população entender que ainda estamos em uma curva ascendente de casos. Se não tomarmos as medida para nos protegermos, vamos viver um cenário com os hospitais cada vez mais lotados com pacientes investigando síndromes respiratórias, seja do Covid-19 ou não”, disse.



José Noronha ressalta que o isolamento social deve ser mantido, com distanciamento de até dois metros entre o outro indivíduo em ambiente compartilhado, bem como evitar o compartilhamento de objetos como talheres e até o banheiro, se possível. Se houver alguém em casa doente, este deve ficar em um ambiente isolado dos demais.



“Todas as pessoas hoje têm que seguir a recomendação do uso de máscaras para evitar a propagação da doença. Sigam na higienização das mãos. O mais importante no combate da doença é lavar as mãos com água e sabão, como recomenda a Anvisa; evitar contato das mãos com o rosto, especialmente no banheiro; evitar contato com superfícies que são tocadas por muitas pessoas, como maçanetas de portas, maquina de cartão de crédito e não levar a mão ao rosto após esse contato. Se for tossir ou espirrar, use um lenço descartável. Se não tiver, evite cobrir o rosto com as mãos, cubra com a manga da camisa, pois isso é uma forma de propagar menos partículas virais”, complementa o diretor do Hospital Natan Portela.











Isabela Lopes