Mercado de festa traz novidades para novos perfis de consumidores

O mercado de eventos e festas vem despontando nos últimos anos. Hoje já é o segundo maior mercado no país de acordo com a Associação Brasileira de Empresas e Eventos (ABEOC), com crescimento, em média, de 14% ao ano. Em Teresina não é diferente.

Com a importância do segmento, as empresas do setor, que englobam salões de festas, decoração, buffets, equipamentos de som, músicos, fotografia e filmagem, estão investindo na criatividade e apresentando sempre novidades para os clientes.

Para Lustavia Guimarães, gerente do Casa Gourmet, buffet na zona leste de Teresina, os clientes estão optando por investir cada vez mais na praticidade.

Casa Gourmet, buffet na zona leste de Teresina. (Foto: Divulgação)



“O cliente quer ter cada vez menos dor de cabeça na hora de planejar sua festa ou outro evento. Geralmente, querem encontrar pacotes que contemplem diversas necessidades da festa”, explica.

Por isso, para atender as novas tendências do mercado, Lustavia explica que o buffet que ela gerencia criou pacotes exclusivos já com opção de buffet incluso.

“Nós lançamos recentemente, por exemplo, dois pacotes de formatura já com buffet incluso, com todas as opções detalhadas, desde à entrada aos pratos principais, para 50 e 100 pessoas. Para os demais eventos, o cliente precisa informar apenas a quantidade de convidados e a gente oferece um pacote completo. É mais praticidade e o consumidor ainda consegue ter bons preços”, explica a gerente.

Foi por isso que a odontóloga Daniela Sousa procurou o buffet. “Eu queria facilidade e fugir de dor de cabeça na hora de organizar a minha festa de formatura, que é um momento especial para mim e minha família. Além de pacotes atraentes, o buffet ainda oferece espaços amplos e climatizados, sem contar no atendimento de excelência que também é um grande diferencial”, explica Daniela.

Seja aniversário, casamentos, formatura ou eventos corporativos, o mercado de eventos é um setor que inova para se renovar e atrair todos os tipos de públicos.



Da Redação