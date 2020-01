Menino leiloa 'obra de arte' da irmã para construir casa da família

O pequeno Isaac Cavalcante, de apenas seis anos, conseguiu emocionar os internautas e mobilizar a imprensa piauiense com um vídeo publicado nas redes sociais. Morador da Vila Terra Prometida, na zona Sul, o menino está leiloando um quadro pintado pela irmã Luna, de quatro anos, para construir uma nova casa para a família.

Em um vídeo simples, gravado na cama onde dorme com os irmãos, Isaac mostra a obra de arte da irmã, um desenho que, segundo ele, é um dragão herbívoro. A menina relatou que para chegar ao verde da escama do dragão, misturou o azul com amarelo. "É um dragão e ele come salada", falou tímida à equipe do O Dia.

Nas imagens, o menino mostra a situação da casa e pede que as pessoas ajudem a família a reformar a casa. “Oi, galerinha, aqui é o quadro da minha irmã, ela tem 4 anos, eu não sei o que é isso, mas parece que é um dragão, aqui é o corpo dele, o pescoço dele, os olhos. Parece um dinossauro herbívoro, mas eu não sabia que ele soltava fogo. Eu queria vender esse quadro aqui pra arrecadar dinheiro pra consertar minha casa. Eu ‘tô’ com problema porque ela ‘tá caindo. Será que a chuva vai derrubar? Eu peço a Deus. Galerinha, me ajuda, vai”, diz no vídeo.





Com a chegada das chuvas, a realidade da família de Isaac, assim como outras dezenas de famílias teresinenses, é de medo e incerteza. Apesar da pouca idade, o menino teme que a casa da família, feita de taipa, desabe. A estrutura do imóvel já está comprometida e, por isso, a mãe, Thaís Cavalcante, de 25 anos, teve que usar pedaços de pau para, literalmente, segurar a casa.

"Há muito tempo ele queria gravar vídeo para postar no Youtube, ele sempre gostou dessas coisas. Nesse dia, ele estava aqui em casa comigo e ficou perguntando se a casa ia cair, porque me viu colocando os paus. Aí ele ficou perguntando: 'Mãe, a casa vai cair? Mãe, a gente bem que podia vender esse quadro para arrumar a casa'. Por brincadeira eu gravei o vídeo e ficou bem engraçado", relata Thaís.

A personalidade de Isaac, alegre e comunicativo, faz com que o menino seja querido na região. Em conversa com a equipe do O Dia, ele se mostrou preocupado com a família e diz que sonha em ter uma casa grande, com três quartos. "Quero fazer minha casa, quero ter meu quarto. Eu quero três quartos, um pra mim e pro Arthur, um da Laís e da Luna e outro da mãe e da tia Leda. Três quartos dá pra todo mundo já que são seis pessoas", afirma.

Por estar desempregada, a mãe não tem condições de comprar uma casa nova ou reformar o imóvel onde vive com os quatro filhos. Mesmo tão pequeno, Isaac reconhece as dificuldades e tenta ajudar a família a ter um novo lar. "O Isaac é muito sentimental, ele absorve muita coisa e acaba percebendo tudo que acontece em volta porque ele é muito inteligente. Devido a isso, todas as coisas que acontece, mesmo eu tentando evitar que ele saiba, ele acaba percebendo, fica triste, fica tentando ajudar", conta a mãe.

Com a chuva deste domingo (26), o menino diz ter ficado com medo da casa desabar e pede que as pessoas ajudem a sua família a sair do local de risco. "Eu fiquei com medo dela cair, porque toda vez que chove eu fico com medo, fica ventando, mas graças a Deus que Deus me ajudou. Ontem deu uma chuva forte. Eu fico torcendo [pra não cair]", completa o pequeno.

Para quem quiser ajudar a família, basta entrar em contato com a mãe, Thaís Calvante, pelo número: 86 99947-8013.





Nathalia Amaral