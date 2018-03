Menina de 13 anos morre em acidente de moto na PI-213

Um acidente ocorrido na tarde deste sábado (03), na PI-213, na altura da ladeira do Povoado Jacarandá, deixou uma pessoa morta e outras duas gravemente feridas. A vítima fatal foi identificada pelas iniciais T.B.M, de 13 anos, que estava na garupa de uma moto junto com a irmã e a mãe, que pilotava o veículo. Elas moravam próximo ao local do ocorrido e retornavam de um banho em uma das cachoeiras da Pirapora.





De acordo com a Polícia Militar, as causas do acidente ainda não ficaram totalmente claras, mas sabe-se que a motocicleta das vítimas bateu na lateral de um carro, modelo Fiat Uno de cor prata, fazendo com que a condutora perdesse o controle do guidão. O veículo com a mãe e as duas filhas acabou caindo em alta velocidade em uma ribanceira.



T.B.M não resistiu aos ferimentos e morreu na hora. Já sua mãe, de iniciais E.M.B, e sua irmã ficaram gravemente feridas e foram encaminhadas pelo SAMU para o Hospital Estadual Dirceu Arcoverde, em Parnaíba. Populares que transitavam pelo local no momento do acidente também auxiliaram no socorro. Já o motorista do outro veículo envolvido abandonou o carro no local e fugiu antes da chegada da polícia.

