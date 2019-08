Meios digitais dominam as movimentações financeiras e pagamentos

Nos dias atuais, o mundo online deixou de ser um território apenas do público jovem, de uma geração que tem domínio das plataformas digitais. A cada dia que passa cresce o número de pessoas, de todas as idades, que dominam o mouse, o touchscreen e os smartpones na utilização da internet para fazer movimentação financeira, pagar contas e fazer compras usando esse mecanismo virtual.



Em Teresina, nos locais de trabalho ou de estudo, bem como na área comercial as pessoas estão a utilizar seus aparelhos digitais como celulares, smartpones ou notbook, entre outros meios digitais para realizarem suas transações financeiras e compras. Ouvidas pela reportagem de O DIA, elas afirmam que é bastante cômodo e mais prático fazer pagamentos ou compras, utilizando as plataformas digitais. "Com isso, a vida ficou mais fácil, não se perde mais tanto tempo em fila de bancos, lotéricas ou nos pagues contas tudo de banco para se fazer pagamentos de boletos ou transferências bancárias", afirmou o fotógrafo Jailson Soares.



A bacharel em Direito Bruna Rafaela, 28 anos, por exemplo, diz que nunca mais foi a um banco ou lotéricas realizar pagamento de boletos ou fazer transferências bancárias. Além disso, compra quase tudo e paga utilizando as plataformas digitais. "É muito mais fácil, cômodo, se ganha muito mais tempo e nem é preciso sair de casa, correr risco de algum incoveniente como assalto indo a uma lotérica ou banco, por exemplo", pontuou a jovem, acrescentando que os meios digitais chegaram para facilitar a vida de todos e acredita ser bastante seguro para esse tipo de serviços.

Foto: Arquivo O Dia

Estudo encomendado pela IDC, a pedido da PayPal nos três maiores países da América Latina (Brasil, Colômbia e México), sobre mudanças nos comportamentos e hábitos de consumo de serviços financeiros diante das novas tecnologias aponta que, seis em cada dez brasileiros das classes A, B e C utilizam meios digitais para efetuar pagamentos, como aplicativos próprios - PayPal, PagSeguro e Google Pay -, canais de pagamento de contas, compras e transação pela Internet.



Ainda de acordo com o resultado do levantamento, somente no Brasil, 61% dos entrevistados responderam recorrer a meios digitais de pagamento ou “carteiras digitais”. No México, o resultado foi semelhante (62%) e, na Colômbia, pouco mais da metade das pessoas ouvidas afirmaram utilizar esses recursos (52%). A adesão foi menor em relação as chamadas fintech, empresas que oferecem serviços bancários ou financeiros de instituições sem locais físicos. Entre os ouvidos, 56% manifestaram adotar esse tipo de meio de pagamento no Brasil, contra 34% no México e 30% na Colômbia.

No estudo ainda ficou bastante claro que as pessoas estão movendo de uso tradicional de dinheiro e cartão para pagamentos digitais. Em declaração à imprensa, o presidente do IDC para a América Latina, Ricardo Villate, uma coisa chave é a confiança. Para ele, o uso do dinheiro era por ser lastreado em ouro. Outra é o crescimento do ecossistema de fintech porque estão criando soluções que permitem transações mais rápidas, convenientes.



Especializadas são categóricos quando afirmam que os brasileiros são altamente conectados e isso tende a popularizar o uso de carteiras digitais. Além disso, demonstram uma vontade de se atualizar tecnologicamente. O país tem um mercado com altíssimo potencial, com muitos usuários e é um dos mais competitivos da região. Isto gera uma oferta de melhores serviços. Pelo menos, é o que analisa Paula Paschoal, diretora-geral da PayPal no Brasil.

Luiz Carlos Oliveira