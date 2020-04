Médicos produzem EPIs feitos com material reciclável

Levantando a bandeira da sustentabilidade e pensando na proteção diante da pandemia de Covid-19, o Sindicato dos Médicos do Estado do Piauí (SIMEPI) tomou a iniciativa de utilizar uma solução criativa em tempos de novo coronavírus: a produção de protetores faciais, tipo face shield, com garrafas pets. O tema sustentabilidade faz parte da visão global e começou a ser discutido no início dos anos 1990, em diversas conferências mundiais, uma vez que a degradação do meio ambiente ultrapassa as barreiras territoriais dos países.



A ideia surgiu devido à falta de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) disponibilizados pelo poder público e a ausência de materiais disponíveis no comércio para a fabricação de novos face shields para médicos e demais profissionais da saúde, que estão na linha de frente dessa pandemia.

(Fotos: Ascom/Simepi)

Seguindo todos os padrões de higiene e segurança, está sendo feito um grande esforço e trabalho em equipe para a produção dos EPIs. Além dos protetores faciais (face shield), outros EPIs como gorros, capotes, máscaras cirúrgicas e propés estão sendo confeccionados e distribuídos gratuitamente. Ao todo, já foram fabricados 2.000 EPIs.

“O médico está muito empenhado em cumprir a sua missão e preocupado com seu papel diante da sociedade, mas é evidente a falta de EPIs para eles e outros profissionais que estão à frente dessa pandemia no Piauí, no Brasil e no mundo. Com uma ideia sustentável, o SIMEPI mostra que é possível ao médico continuar lutando pela vida dos piauienses, sem sacrificar a sua saúde. Parabenizamos todos os colegas médicos que, em um momento de guerra, se despiram de qualquer vaidade e estão fazendo uso do face shield produzido com material reciclável, priorizando a proteção e valorizando o que realmente é importante, a vida. Afinal, eles são a nossa maior arma contra o novo coronavírus e juntos vamos superar esse momento difícil”, comenta Lúcia Santos, diretora do SIMEPI.



Os médicos que desejem adquirir os EPIs podem entrar em contato com o SIMEPI pelos números (86) 3221-5624 ou 99994-2879 e fazer a retirada na sede da entidade, localizada na Rua Vereador Luís Vasconcelos, 550 - São Cristóvão, Teresina (PI).

Da redação